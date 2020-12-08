印度南方安德拉省（Andhra Pradesh）爆發神秘怪病，數百人嘔吐、突然昏倒，現在初步調查顯示，可能是農藥中的有機氯（organochlorine）化學物質在作怪。

印度南方安德拉省爆發神秘怪病，數百人嘔吐、突然昏倒，初步調查顯示，可能是農藥中的有機氯（organochlorine）化學物質在作怪。

印度南方安德拉省爆發神秘怪病，數百人嘔吐、突然昏倒。

「今日印度」（India Today）報導，印度南方安德拉省埃盧魯（Eluru）周末爆發神秘怪病後，好幾組不同單位的專家前往當地進行調查，初步調查結果顯示，可能是農藥中的有機氯化學物質所導致。

有機氯農藥（Organochlorine Pesticides，OCPs）是用於農業及蚊蟲控制的氯化烴（chlorinated hydrocarbons），這種化合物內含殺蟲劑DDT。

針對有機氯可能是神秘怪病的源頭，當地官員表示「幾乎可以確定了」，但仍須實驗室報告來做最終證實。

專家已經排除水汙染等因素，其他檢測結果也正常，醫學團隊現在專注在其他化學物質。

5日晚間起，埃盧魯當地醫院湧進數百名病患，《印度時報》（Times of India）報導，至今日怪病已經導致超過450人住院、1名45歲男性喪命，目前已經有263人出院。

報導指出，患者在發生癲癇或嘔吐後會突然失去意識，其他相關症狀包含癲癇發作3-5分鐘、喪失記憶幾分鐘、焦慮、嘔吐、頭痛及背痛。

(中時新聞網)