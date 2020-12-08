印度南方安德拉省（Andhra Pradesh）爆發神秘怪病，數百人嘔吐、突然昏倒，現在初步調查顯示，可能是農藥中的有機氯（organochlorine）化學物質在作怪。

印度南方安德拉省爆發神秘怪病，數百人嘔吐、突然昏倒，初步調查顯示，可能是農藥中的有機氯（organochlorine）化學物質在作怪。

印度南方安德拉省爆發神秘怪病，數百人嘔吐、突然昏倒。

「今日印度」（India Today）報導，印度南方安德拉省埃盧魯（Eluru）周末爆發神秘怪病後，好幾組不同單位的專家前往當地進行調查，初步調查結果顯示，可能是農藥中的有機氯化學物質所導致。

有機氯農藥（Organochlorine Pesticides，OCPs）是用於農業及蚊蟲控制的氯化烴（chlorinated hydrocarbons），這種化合物內含殺蟲劑DDT。

針對有機氯可能是神秘怪病的源頭，當地官員表示「幾乎可以確定了」，但仍須實驗室報告來做最終證實。

專家已經排除水汙染等因素，其他檢測結果也正常，醫學團隊現在專注在其他化學物質。

5日晚間起，埃盧魯當地醫院湧進數百名病患，《印度時報》（Times of India）報導，至今日怪病已經導致超過450人住院、1名45歲男性喪命，目前已經有263人出院。

報導指出，患者在發生癲癇或嘔吐後會突然失去意識，其他相關症狀包含癲癇發作3-5分鐘、喪失記憶幾分鐘、焦慮、嘔吐、頭痛及背痛。

狂吐突然昏厥 印度爆神秘怪病 1死數百人送醫

文章來源：Over 450 ill in Andhra due to mysterious disease, chemical found in pesticides suspected to be behind illness
文章來源：CCMB, AIIMS roped in to unravel Eluru's mystery illness

(中時新聞網)

#印度 #神秘怪病 #嘔吐 #昏倒 #農藥