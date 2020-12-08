亞洲天王任賢齊為「彰化歲末祈福晚會」、「2020-2021太平洋觀光節」花蓮跨年演唱會返台，現正居家隔離中，這是他今年第4次隔離，長達56天一個人生活，他自己在家找樂子，享受生活。他近日在臉書、微博秀出書法作品，形容自己是「勤能補拙的書法家！一邊練字一邊寫新歌」，日前五月天阿信生日，他則拿蔥、蕃茄、咖啡豆排出「阿信生日快樂」字樣，相當有心。

任賢齊上週返台，在家自我隔離，開啟修身養性、陶治性情的模式，他重拾筆墨寫書法，謙稱「我好像沒什麼天份，獻醜了」，其實他的父親是小學老師，對他管教甚嚴，他從小就寫得一手好字，他也用毛筆繪畫，畫出麋鹿等畫作，畫的還真不錯。他自己張羅三餐，日前在臉書分享自拍的煮麵影片，用豬肉片、蔥、蛋煮出媽媽口味的家常麵，讓公司同事看了相當驚訝，稱讚他為工作犠牲從沒喊過一句苦。

任賢齊在工作人員眼中一直是「鋼鐵大叔」，雖然今年受新冠肺炎疫情影響，工作計劃困難重重，但他認為應該做的工作就要使命必達，仍願意當空中飛人，並花時間進行隔離。他為拍攝新歌〈一起衝〉MV，遠赴內蒙古沙漠取景，日前又到香港拍攝電影《失衡兇間：唐樓》，並為新片落髮，理了個平頭。

而他9月才返台舉辦「齊跡2020任賢齊演唱會」，這次又為了19日在故鄉彰化舉辦的歲末祈福晚會、以及花蓮跨年演唱會再度返台，要用最精彩的表演，陪觀眾一同迎接2021年到來。

任賢齊為拍電影理了個平頭，新造型man又有型。(摘自微博)

任賢齊用蔥、蕃茄、咖啡豆，祝賀阿信生日快樂。（摘自微博）

任賢齊最近在家勤練書法與繪畫，可說是全能天王。（摘自微博）

任賢齊最近在家勤練書法與繪畫，可說是全能天王。（摘自微博）

(中時 )