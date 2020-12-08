過去把釣魚當興趣的49歲劉慶鴻，在一次因緣際會下接觸手作浮標，驚覺台灣師級手藝竟比外國名家作品來得高段，於是一頭栽進製作行列，共花4年時間、刨削超過4000支甜根子，他驕傲地說，未來將持續鑽研，效法職人精神，一輩子只做好一件事。
談起過去，劉慶鴻說，從國小就喜歡釣魚，出社會後擔任倉儲業主管，有了經濟能力，浮標、釣竿都堅持選用頂級，光浮標就花了近百萬元，出門全身釣具超過40萬元，在南部釣魚界小有名氣。
有次因緣際會下，某位手作浮標達人拿著自己作品要他試用，「沒用還沒事、用了出大事」，劉慶鴻用著誇張口吻說，一支不起眼浮標，竟然比日本十大名人作品都還好用，讓他決定拜師學藝，一頭栽入手作浮標領域。
期間跟著師傅走訪全台，尋找適合製作浮標的甜根子，找來找去發現，屏東河川地的植栽，因不受東北季風影響，不僅長得筆直、粗壯，還沒有螺旋紋路，且堅持挑選萬中選一的頂級品，「1萬支中僅能找到1支」。
接續靠著苦練，每年削掉1000支甜根子，整整花了4年時間，拿著成品到師傅面前，對方點頭說「我沒什麼技術可以傳授」，才真正出師。
全台釣魚同好常為了尋找頂級浮標上門而來，劉慶鴻說，自己使命就是作出最好的浮標，一路要做到75歲，同時將這技術傳承下去，他強調，能跟同好切磋討論，就是這工作最有趣的事。
(中時 )
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