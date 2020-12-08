TIMSS 2019成績公布 台灣學生在數學、科學的表現相當出色

「國際數學與科學教育成就趨勢調查 2019」（TIMSS 2019）結果今公布，4年級方面，58國學生接受調查，我國在數學、科學的排名分別為第4、第5；8年級方面，39國學生接受調查，我國在數學、科學的排名皆為第2。我國學生在數學及科學方面的表現可說相當出色。

相較於上一次2015年的評比，我國學生在2019年的表現，除了4年級數學維持平盤都是第4名外，4年級科學、8年級數學及8年級科學都向上提升1名。

教育成就評鑑國際協會（IEA）自1995年開始辦理TIMSS計畫，每隔4年針對參加國家或地區4年級與8年級學生抽樣，進行數學與科學的教育成就調查。TIMSS計畫除了調查成就表現外，另有問卷用以瞭解學生對科學和數學的相關態度。

TIMSS 2019 首次採用電腦施測，成就測驗與問卷調查於2019年2019年5月13日至6月14日實施，我國參與的學生，4年級有3765人、8年級有4915人。

教育部次長林騰蛟表示，相較於TIMSS 2015，我國學生在TIMSS 2019的表現，8年級數學、科學落後學生百分比顯著下降，分別從12％降為10％、14％降到12％，皆下降2個百分點；4年級數學、科學落後學生百分比，分別從5％降為4％、12％降為11％，皆下降1個百分點。

城鄉差距方面，林騰蛟說，與TIMSS 2015相較，我國在TIMSS 2019的表現，8年級數學與科學在都市和鄉村間的差距微幅縮小，顯示城鄉教育差距有減少趨勢。

在對數學與科學學習的相關態度方面，除了4年級科學，我國學生對4年級數學，以及8年級數學與科學的學習感到疏離的百分比高於國際平均。不過這種現象不是台灣獨有，高成就表現國家的學生傾向於對學習感到疏離。

在這次評比中，不管是4年級數學、科學或是8年級數學、科學，前5名主要是由新加坡、香港、台灣、日本、韓國及俄羅斯包辦。

TIMSS台灣執行團隊計畫主持人、台師大科學教育中心主任張俊彥說，亞洲的新加坡、香港、台灣、日本及韓國在評比中表現相當出色，這些國家有共同特徵，政府及家長都非常重視教育，但同時有考試篩選制度，學生表現雖然好，但也都有學習疏離的問題。

(中時 )