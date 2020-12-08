台灣晶圓代工大廠聯電股價連日大漲，周二(8日)開盤雖下跌，但隨後買盤進場，終場收漲1.80%，繼續站穩50元關卡。聯電11月營收今日公布，營收為147億元，月減3.65%、年增6%，中芯國際轉單效應似乎還沒顯現，但聯電ADR盤前仍大漲超過5%。

聯電近日氣勢超旺，不僅周一(7日) 終場站穩50元價位，並一舉超越國泰金，成為台股第7大權值股，周二開盤雖下跌，一度回測至今日低點48.55元，隨後買盤進場，上午11點前翻紅逆勢衝，終場收漲1.80%、報在50.90元。

聯電ADR在美股盤前仍繼續漲勢，截至台灣時間晚間6點10分，聯電ADR盤前漲勢收斂，大漲0.26美元或2.88%、暫報9.30美元。聯電依靠成熟製程，並受惠於中芯國際遭到封殺後的轉單效應，一路推升股價，日前改寫18年以來新高，近日更突破50元關卡，外資紛紛將聯電的目標價調至50~60元區間。

聯電今成交量達382,036張，較昨日的超過53萬張萎縮，3大法人賣超聯電逾5,708張，外資則賣超逾8,133張，皆較昨日收斂。

聯電今公布11月份營收，沒有反映中芯禁令的轉單效應。不過，聯電先前就指出，就算聯電獲得轉單，但稼動率高達95%，就算有單，產能也來不及供應。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際受到美國政府制裁影響，美國半導體大廠擔憂遭波及，紛紛將電池管理IC訂單轉至聯電、世界先進等台灣晶圓代工廠，加上5G手機對其需求翻倍，8吋晶圓需求激增，漲價態勢勢不可擋，這也使得聯電股價從9月初消息曝光後，至12月7日收盤，股價大漲超過80%。

(中時新聞網)