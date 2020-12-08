全台第一本黑翅鳶繪本「黑翅鳶尋家記」，吸引小朋友一窺究竟。（水保局台中分局提供／陳淑娥台中傳真）

黑翅鳶捕鼠防治技術自2017年推動以來，讓許多農民讚譽有嘉，也在全台各地引起關注。水保局台中分局盛邀文學作家林德俊(小熊老師)及插畫家圖倪，打造全台第一本黑翅鳶繪本「黑翅鳶尋家記」，希望讓大眾認識保育故事並愛上黑翅鳶。

水保局台中分局副分局長林宏鳴表示，自2017年起在霧峰推動黑翅鳶鼠害防治技術，已在全台各地引起關注，農會也推出「黑翅鳶米」，打造全程友善產業鏈，使霧峰區60公頃友善良田達到減少二氧化碳排放、合理化施肥、不用藥及品牌提昇等效益，達成生態效益高達800多萬元價值。

水保局台中分局今年盛邀文學作家林德俊(小熊老師)及插畫家圖倪，打造全台第一本黑翅鳶繪本「黑翅鳶尋家記」。小熊老師表示，很開心看到世界最美麗的猛禽降臨在家鄉霧峰，黑翅鳶不只是農民好朋友，更是所有人類的好朋友，其生存狀況反映生態環境的優劣。

水保局台中分局指出，與在地創作者及NGO組織合作打造「黑翅鳶尋家記」，不僅上架至台中市各圖書單位，也另捐贈180冊給霧峰區農會、台灣野鳥協會等，希望大眾認識在地保育故事。書中除介紹黑翅鳶故事外，也提供其外貌特徵及人工棲架小知識，目前更著手進行繪本說故事培訓，要讓更多人愛上黑翅鳶。

(中時 )