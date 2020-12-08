10年打炒房第1槍 散戶有這2種股票慘了

台股今開騙線一點低弱勢盤, 持續多方掌旗，早盤平盤開出後震盪拉回,靠台積電領軍半導體、IC 設計、航造紙與晶圓族群助攻運等族群撐盤下，震盪走高，終場上漲 103 點，收在 14360.4 點，成交量降至 2797.19 億元。

台積電氣勢如虹也激勵相關概念股翻揚，包括精材、世界、光罩、天鈺、界霖、晶相光、晶心科等股價先後攻上漲停關門。聯發科股價也持續翻揚走強，聯發科靠 5G 題材加持終場大漲 3.7%，股價收在 730 元，重新站回中短期均線；運輸族群中指標個股長榮、中航、新興盤中先後漲停關門，其他包括萬海、四維航、台航分別也有漲幅。

睽違10年，央行再度出手打炒房，如第3戶以上購屋貸款成數，首次限縮餘屋貸款成數為5成，受到利空消息影響，拖累營建族群重挫，冠德、愛山林終場跌停，遠雄、欣陸暴跌逾6%、打炒房也讓金融股雪上加霜，包括新光金、彰銀、第一金、台企銀等跌幅1% 到 2%。

台股在資金行情支撐下，短期可望由多頭繼續領軍上攻，多方架構仍未被破壞，台股後市可望維持緩步上漲格局。籌碼面，外資今日再度轉買，共計買超 42.51 億元；投信同步買超 25.03億元；自營商則站在賣方，共賣超8.94億元，三大法人合計買超58.54億元。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)