嘉義縣太保市農會總幹事黃麗貞（前排右一）說，太保青農近年返鄉從事精緻農業，種植玉女番茄、小黃瓜、哈密瓜等溫室3寶。（張毓翎攝）

嘉義縣太保市農會今年陸續接獲不少青農陳情說，以往搭建溫網室免附建照，但今年卻說要，而申請建照費用，每分地5萬元起跳，造成不少負擔；立委蔡易餘向農委會反應後，日前收到回函指出，屬開放性生產設施，且無密閉式外牆的溫網室，得免申請建照。嘉義縣政府經發處表示，將依農委會指示辦理。

太保青農楊柏宣表示，4年前梅姬颱風，把他的溫網室吹倒，當時欲哭無淚，因此目前他的溫網室，以H型鋼作為主要支架非常穩固，不過今年初要申請興建溫網室時，卻收到嘉義縣政府公文，要求得附建照。

楊柏宣說，許多青農連搭建溫室都必須貸款，現在又增加規定，造成很大負擔，且有些已興建溫網室的農友，還害怕溫網室變成違建，紛紛向太保市農會、縣議員戴光宗及立委蔡易餘陳情。

太保市農會總幹事黃麗貞指出，最近青農遇到一個瓶頸，為C型鋼或H型「鋼骨結構型溫網室」必須申請建築執照，但這完全是「農用」，她認為不需為此申請建照。青農好不容易回來，本來就應從旁協助，不合時宜的政策要改，以利創造好的務農環境。

蔡易餘8日到太保向青農朋友說明，他指出，農地上興建開放性溫網室，是否需申請建築執照，各縣市政府認定不一，這次經多次協調，農委會願意再解釋清楚，未來只要以C型、H型鋼結構為主的溫網室，在有農業許可下，直接由農委會做核定，免申請建照，對農民是很大的助益。

(中時 )