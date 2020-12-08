台東1名少年將自己反鎖在超商廁所長達1小時，超商店員察覺有異，便通報警方協助，警員到場時，聽見廁所內傳出手機電玩的聲音，少年才在警員敲門後步出廁所，少年自稱身體不適，隨即拔腿就跑，所幸警員立即將他攔下，經過查驗身分發現他是通報的失蹤人口，隨即通知其母到警局將他領回。

「先生，您好，我們是台東馬蘭派出所」經過警員李仲永、黃翔軍敲門，少年才走出廁所，還佯裝身體不適作勢嘔吐，警方查驗少年身分時，發現少年謊報資料，提供姓名並非本人，他竟趁員警不注意竟拔腿逃跑，於是警方趕緊追上並將其帶回警局釐清，經過勸說後，少年因講不出其母親電話，只知道母親曾工作的地方，警員只好透過里長聯繫到其母親到派出所。

原來，少年平時跟阿嬤同住，因為超商提供免費的WiFi上網，時常貪玩逗留，當天少年晚歸、疏忽未與家人聯繫，害怕被家人責罵才躲進廁所，面對員警更謊稱自己身體不適、逃避查證身分，卻不知道家人因為擔心少年的安危所以將他通報失蹤。少年母親很感謝熱心員警協助找回兒子，終於結束這場失蹤驚魂。

台東馬蘭派出所副所長陳文明呼籲，家中若有學齡兒童，應該主動關心其課業及交友情形；民眾在路上若有發現疑似走失的老年人或需要協助的兒童，請立即撥打110或轄區派出所電話報警處理。

(中時 )