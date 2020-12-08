昔太陽花領袖，現任民進黨副秘書長林飛帆今天(8日)作客周玉蔻節目，林飛帆不僅猛誇蘇貞昌，稱「蘇貞昌幫助台灣挺過關鍵一年」，兩人更一搭一唱狂酸前總統馬英九。對此「宅神」朱學恒忍不住在臉書開酸，「舔、舔舔、舔舔舔」，用舔字做總結。

林飛帆表示，蘇貞昌接任行政院長後，台灣處於非常艱困的處境，面對非洲豬瘟、兩岸情勢、總統大選等議題，都成功挺過去，認為民眾們應該肯定蘇貞昌，未來甚至有機會加入BTA或CPTPP。

周玉蔻加碼爆料，指控馬任內時想與習近平簽下政治協議，被美國阻擋，林飛帆則與周玉蔻一搭一唱「不知道這bumbler(笨蛋)在想什麼」。讓馬辦怒嗆「兩個信用破產的人」、並反駁指控：「周玉蔻還想再被法院認證一次？」

朱學恒也在臉書分享新聞，大酸「舔、舔舔、舔舔舔」。網友紛紛留言：「為了9萬，連毒豬都沒有聲音，人性墮落至此，比Bumbler還低級」、「原來被摸頭豢養月領九萬才是聰明人」、「領九萬假覺青真bumbler」、「9萬領個一年誰都會這樣說，等等我還沒算年終」、「9萬請一隻九官鳥，好貴啊」、「社運青年在職位及金錢前面，原來也是可以選擇遺忘初衷」、「什麼關卡？有政府會拿人民的錢請人做哏圖攻擊在野黨嗎」、「人家為五斗米折腰，飛帆公子為9萬元斷腰」、「這舔下去不得了，9萬要變18萬了」、「看來9萬不夠用了，趕緊出來舔一舔」，也有人擔心朱學恒：「你這樣寫有性騷擾疑慮，到時候民進黨婦女部要出動了」。

舔 舔舔 舔舔舔 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月8日 星期二

(中時新聞網)