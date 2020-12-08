麗豐-KY（4137）受惠雙十一消費行情催動，主營通路「克麗緹娜」穩定擴張，線上「新美力電商、天貓旗鑑店」挹注，11月合併營收以4.98億元，交出月成長13％，今年單月新高紀錄，且連續兩個月站上人民幣億元大關，表現優於去年同期水準。

營運倒吃甘蔗的麗豐，累計1至11月合併營收為35.43億元。

麗豐表示，合併營收達九成的「克麗緹娜」，除了業務表現亮眼外，在人才培養力度上亦不遺餘力，近期「克麗緹娜」受邀參加一年一度的「2020中國全零售大會」，旗下江蘇地區店長在眾多行業優秀的參選店長中拔得今年「CCFA金牌店長」的殊榮，突顯該公司在店面營運的業務能力、管理能力等專業素質和對人才培育的重視。

麗豐看好後疫情時期下的美容保養商機及成長動能，認為美容產業仍有明確且穩定的需求，故將持續致力於行銷、業務等活動，積極落實增進加盟店營運品質、通路整頓再造、加盟店市場版圖擴張等計畫，同時更增加行銷資源的配置在電商通路，運用線上直播分享、代言人／網紅策略等進一步拉高品牌力道及消費者認同度，進而提升業績表現。

為迎接新的一年，麗豐-KY正研擬各項業務廣宣策略，期望集團旗下的四大通路，包括「克麗緹娜美容連鎖加盟店」、「雅樸麗德醫美及抗衰診所」、「RnD美甲美睫」、電商「新美力及天貓旗鑑」等，皆能在新的一年保持營運亮點，為集團創造長期穩健的成長動能。

(工商 )