台股賺不夠，2021年可以考慮定期定額或融資買國外股票。金管會8日宣布，規劃2021年開放券商可以受理投資人委託以定期定額方式買國外股票，同時投資人還可以用國外股票作擔保品，向券商借外幣投資國外股票，等於是融資買國外股票，且國人投資國外基金範圍亦開放更多種類。

金管會8日公布未來三年資本市場藍圖確定版，針對三大趨勢即環境、社會及治理（ESG）、數位科技及高齡社會，設定四大目標，即永續發展、普惠金融、提升競爭力、投資人保護，定出五大策略、25個重點項目，82項具體措施。

2019年金管會開放券商受託投資人可以「定期定股」方式，投資國外股票，但因為以股數方式投資，投資人不易確定投資金額，所以叫好不叫座，2021年預計要開放「定期定額」方式投資國外股票，即小散戶也可透過券商，用定期定額方式投資國外如APPLE等股票。

第二是現行國人透過券商可投資國外基金，限ETF，2021年金管會評估擴大開放如國外封閉基金等更多受益憑證，同時投資國外債券信評，一般投資人現行限A-級，法人限BB級，明年也評估可適度調降信評等級，擴大可投資範圍。

第三是開放券商可接受投資人以國外有價證券作擔保品，借外幣投資國外有價證券，即是融資方式投資。

(工商 )