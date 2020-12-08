康訊興櫃股票 自12/9起暫停交易 18:302020/12/08 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心8日表示，康訊科技公司興櫃股票（3674）自12月9日起暫停交易。 興櫃股康訊科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告康訊公司普通股股票自12月9日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 水運局解凍 美國線元月漲1千美元 《電腦設備》佳世達公開收購聚碩 持股拉高至55％ (工商 ) #康訊 #暫停交易 #興櫃股票 #康訊科技 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富采投控明年1／6上市 04:092020/12/08 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－台灣生技期貨 中性偏空 04:092020/12/08 證券．權證 《金融股》元大櫃買半導體領航報酬指數ETN掛牌首日 收漲2.4％ 15:572020/12/08 財經 《興櫃股》申購火、中籤率僅0.3％ 耀登11日上市 15:572020/12/08 財經 證交所：證券交易系統容量無虞 04:092020/12/08 證券．權證 訊連科技進軍Fintech領域 推臉部辨識引擎FaceMe 17:412020/12/08 財經 半導體撐腰 台股再寫新紀錄 04:092020/12/08 財經要聞 資金溢出權值股 銅板股金盆滿缽 04:092020/12/08 證券．權證 財經熱門新聞 央行打炒房逼市況大變？ 空頭總司令3字告誡蔡政府 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 散戶有沒有賺大錢的命？錯過這4檔就GG了 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。