櫃買中心8日表示，康訊科技公司興櫃股票（3674）自12月9日起暫停交易。

興櫃股康訊科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告康訊公司普通股股票自12月9日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )