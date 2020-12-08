法德藥（4191）受惠重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸（口奎）硫平緩釋片（商品名：代思），中國市場出貨量穩定成長，自結11月營收以3,736萬元，創下單月歷史次高，年成長率高達2,070％。由於抗癲癇用藥和長效型降血壓藥近期已陸續出貨到美國，內部預期未來營運將可持續走揚。

該公司累計1-11月營收2.46億元，年增782％。

瞄準美、中兩大藥品市場，採取中、美雙報策略的法德藥，今年以來，除了代思在中國大陸順利量產出貨外，也在美國市場有相當大的斬獲，抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片與長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片，都已開始出貨到美國，雖然美國市場的出貨進度受到疫情影響稍有遞延，但自第四季開始出貨後，該兩大重磅藥品也將成為明年大幅成長的動能之一。

法德藥表示，左乙拉西坦緩釋片因美國市場出現缺貨，該公司接獲美國零售通路龍頭急單，11月開始出貨到美國，包裝完成後陸續出貨，預計12月即可產生營收貢獻。左乙拉西坦緩釋片2018年在美國市場銷售規模約為1億美元，公司產品打入美國零售通路龍頭後，後續可望穩定接單。

另外，美托洛爾緩釋片於12月開始出貨到美國，因逢年底聖誕節假期，預計營收貢獻將落在明年1月。美國市場年需求量約有27億顆，法德藥透過經銷商在美國銷售，主打美國前三大通路，目標在三年內搶下美國超過20％的市場占有率。

法德藥專注開發高技術門檻的困難學名藥與利基學名藥，旗下重磅產品陸續於中、美兩地出貨後，公司營收進入快速成長期，並朝著市占率目標邁進，公司已備妥產能，廣東佛山的里水廠與和順廠目前合計年產能約有8億片，營運具有相當大的成長空間。

(工商 )