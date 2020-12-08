三五族廠英特磊IET-KY（4971）8日公告11月營收，達5,222萬元，月增幅度繼上個月轉正後、幅度擴至0.94％，年減幅度為2.33％，惟若以美元計算、撇除匯率因素，年成長已轉正、幅度為3％；公司表示，隨國防訂單月月穩定成長，未來3～6個月整體營運向上，12月營收（以新台幣計）年成長有機會轉正。

(工商 )