三五族廠英特磊IET-KY（4971）8日公告11月營收，達5,222萬元，月增幅度繼上個月轉正後、幅度擴至0.94％，年減幅度為2.33％，惟若以美元計算、撇除匯率因素，年成長已轉正、幅度為3％；公司表示，隨國防訂單月月穩定成長，未來3～6個月整體營運向上，12月營收（以新台幣計）年成長有機會轉正。

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(工商 )

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