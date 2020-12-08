國防訂單挹注 英特磊營收續繳月增 18:302020/12/08 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三五族廠英特磊IET-KY（4971）8日公告11月營收，達5,222萬元，月增幅度繼上個月轉正後、幅度擴至0.94％，年減幅度為2.33％，惟若以美元計算、撇除匯率因素，年成長已轉正、幅度為3％；公司表示，隨國防訂單月月穩定成長，未來3～6個月整體營運向上，12月營收（以新台幣計）年成長有機會轉正。 《半導體》聯電11月營收月減3.64％ Q4續戰新高 江申11月營收1.03億元 樂看明年巴士汰換需求 (工商 ) #IET-KY #轉正 #國防訂單 #英特磊 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 崇越前11月累計營收完勝去年 13:252020/12/08 財經 緯軟11月營收寫歷年同期新高 將擴大徵才 16:102020/12/08 財經 《電機股》亞德客-KY11月營收衝上史上次高 07:442020/12/08 財經 法德藥11月營收年增2,070％ 內部估未來營運續揚 18:302020/12/08 財經 《百貨股》富邦媒助燃雙12買氣 催熱12月營收 13:582020/12/08 財經 益登11月營收121.4億元 續創歷史新高 18:592020/12/08 財經 亞德客-KY11月營收優於預期 外資目標價調高至910元 10:502020/12/08 財經 安力-KY11月營收2.18億元 創歷史次高 09:212020/12/08 財經 財經熱門新聞 央行打炒房逼市況大變？ 空頭總司令3字告誡蔡政府 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 散戶有沒有賺大錢的命？錯過這4檔就GG了 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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