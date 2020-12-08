台南-KY（5906）8日法說，台南-KY會計經理黃鋕沅報告指出，在處分上海冠嘉虧損事業挹注下，第三季已見轉盈，每股稅後純益1.17元；台南-KY今年起更名為台南生活（開曼）亦指定位在建構生活平台，多角化經營包括林百貨、FILA服飾、運動鞋經銷通路等有成，股價在近一個月衝破50元大關、漲幅逾四成。

台南-KY自五年前積極轉型並取得FILA台灣銷售代理權之後，逐年改善財務狀況，今年處分上海冠嘉並結束韓國品牌VOV代理後，完全以台灣市場為主力，其中又以代理FILA的服飾與鴻延經銷運動鞋等銷售為營收來源，占比逾九成；百貨零售高青時尚取得經營的「林百貨」業績占比不到2％，加上今年遇疫情沒有觀光客捧場，台南-KY強調，200多家廠商依舊合力辦好林百貨的89歲生日。

儘管去年虧損，但今年在大陸虧損事業處分之後，不再有虧損，而能挹注前三季EPS轉盈來到每股0.89元，至於明年2021年目前沒有開拓新店打算，主要還是先做好現況。

黃鋕沅強調，明年疫情在疫苗陸續出爐下有助全球經濟逐步回復，FILA將強化20-25歲年輕族群市場，而林百貨原規劃再複製，亦可望有機會評估其他據點，林百貨是台灣現存百貨商場中最老的百貨，未來會朝向利潤共享前提，積極拓展新據點。

(工商 )