新冠肺炎疫情肆虐2020年，桃園國際機場客運量衰退82％、營收減少49％，桃機公司面臨開站40年來營運最嚴峻的一年。桃機公司表示，今年要向堅守國門第一線的工作人員致敬，新推出的2021年桌曆中，即是以各種服務人員為主角，透過真誠的微笑為彼此加油打氣，桌曆將分送給駐機場單位，也會在臉書、IG粉絲團上舉辦活動，送給幸運粉絲。

機場公司表示，今年是公司成立10周年，卻也是桃園機場開站40年來面臨最嚴峻挑戰的一年，受到疫情影響全球航空運量大幅下滑，嚴重衝擊桃園機場營運。截至今年10月底，桃機客運量為725萬人次，較去年同期衰退82％；航機起降為10萬架次，也較去年同期減少55％；機場公司整體營收僅99億元，較去年同期減少49％。

機場公司指出，即使外在環境艱困，公司仍持續與服務超過3萬7000名工作夥伴，共同維持桃園機場全年24小時無休的服務。有別往年以機場設施為主題，今年機場公司以「微笑服務」為主軸，1至12月內容分別為「服務台」、「貨機」、「旅客檢疫」、「清潔」、「航空警察」、「航空公司地勤」、「工程」、「動植物檢疫」、「排班計程車」、「保全」、「海關」、「免稅商店」與「緝毒犬」，期望讓旅客感受桃園機場以微笑出發的服務理念。

機場公司表示，桃園機場的貼心服務獲得許多國際評比的肯定，例如2017年曾一舉獲得Skytrax「世界最佳機場服務人員」及「亞洲最佳機場服務人員」雙料冠軍，這些獎項的背後，來自各單位的通力合作。

2020年疫情嚴重衝擊航空產業，但機場工作人員還是堅守在自己的崗位上，維持各項服務的正常提供，以人物為主題製作桌曆，即是希望能鼓勵大家、激勵夥伴們共渡疫情難關。

為回饋支持桃園機場的粉絲，桃機公司將於桃園國際機場臉書、Instagram粉絲專頁舉辦留言抽獎活動，抽出共10位幸運粉絲致贈2021微笑服務桌曆。

(中時 )