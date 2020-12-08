平均地權基金繳庫 藍、綠見解分歧 地政局：讓都市機能更完整

國民黨市議員陳政顯強調，土地改良透過重畫及區段徵收，重畫後抵費地不賣，卻需繳納鉅額貸款是不合乎常理。（陳世宗攝）

台中市辦理區段徵收及市地重劃整體開發成本攤還完後，出售土地收入成為平均地權基金盈餘款。市議會8日引起藍、綠議員攻防戰，綠營抨擊平均地權基金繳庫是拿賣地的錢繳庫；藍營反擊說，平均地權基金是先借錢開發、再售地還債。地政局強調，平均地權基金用來建設地方及公共建設，讓全市民受惠。

綠營陳淑華表示，市府將平均地權基金當成小金庫，等於是變相舉債，盧市府今年繳庫125億元才實現50億元，明年還要編列繳庫145億元，盧市府連續兩年創下平均地權基金歷年繳庫史上最高！建議明年平均地權基金繳庫維持109年度的繳庫金額，明年編列145億應該刪減20億元。

藍營陳政顯說，土地改良透過重畫及區段徵收，重畫後抵費地不賣，卻需繳納鉅額貸款是不合乎常理；重劃區内的公共設施需要維護、修繕，全都仰賴平均地權基金來給付，這是市府的行政裁量權。李榮鴻說，平均地權基金是政府先借錢來開發、再售地還債。

地政局指出，為改善市容，讓都市機能更完整，台中市持續辦理區段徵收及市地重劃整體開發，土地開發完成後，所取得的區段徵收配餘地或重劃區抵費地，依規均應辦理標售；土地開發成本攤還完後，所出售土地的收入就成為平均地權基金的盈餘款。

地政局強調，平均地權基金108年度決算以前年度應付繳庫數82億243萬餘元，為節省對外貸款利息支出，貸放重劃及區段徵收基金，貸出金額共計136億餘元，足敷繳庫；109年平均地權基金已現金繳庫50億元，後續將視資金調度情形適時繳庫。

(中時 )