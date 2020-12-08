Beats by Dr. Dre（Beats）全新推出平價實惠的Beats Flex無線入耳式耳機。Beats Flex延續 BeatsX 靈活便捷的設計，同時帶來強勁效能，包括支持自動播放/暫停功能的磁性耳塞、12小時電池續航時間、可帶來強勁音效的全新聲學驅動單元和升級版麥克風，以及USB-C充電連接器。Beats Flex將於12月12日起，在全台蘋果授權通路優先發售Beats經典黑紅及柚子黃兩款顏色。

Beats Flex 具備雙聲室音響設計以及專有層疊驅動單體，實現均衡的音效和立體聲分離效果，帶來渾厚的低⾳響應。採用雷射切割的微通⾵系統能減輕⽿朵壓⼒，最佳化的驅動單體⻆度則確保提供清晰透亮的聲⾳。進階的數位處理器會微調⾳訊，提供扣⼈⼼弦的聆聽體驗。

無論是聽音樂、接聽通話或瀏覽社交動態，Beats Flex都能陪你體驗多元生活。Flex-Form 連接線採用耐用的鎳鈦合金製成，並提供四種耳塞套尺寸選擇，提供符合個人需求的貼合體驗。磁性耳塞戴入耳中即可播放音樂，掛在脖子上吸合時就會暫停播放，讓聆聽變得更輕鬆。

Beats Flex 採用 Class 1 藍牙技術，拓展無線收訊範圍，更能減少斷訊。進階的內建⿆克⾵能減少⾵噪，提升聲⾳的清晰度和通話效能。⽿機上操控鈕可調整⾳量、控制⾳樂、接聽通話或啟⽤語⾳助理。

Apple W1 晶片讓 Beats Flex可相容於 Apple 產品。只需打開電源，讓⽿機靠近 iPhone 或 iPad，Beats Flex就能與任何已同步到 iCloud 的 Apple 裝置搭配使用。且可在不同產品之間切換自如，並可隨時檢查電池狀態，或透過「⾳訊分享」功能，以無線方式使用 Beats Flex 和另一副 Beats 耳機或 AirPods 與好友分享音訊，無論是歌曲、Podcast，甚至是電影，都能共同欣賞才更盡興。

Beats Flex 經過升級，電池續航時間長達 12 小時，使用隨附的 USB-C 充電連結器通過 Fast Fuel 快充技術充電 10 分鐘，即可持續播放 1.5 小時。4 此外，USB-C充電連接器可支援Apple 和 Android 平台充電使用。

Beats Flex 的外包裝是目前所有 Beats 產品中使用最少量塑膠的，並採用87%纖維原料。包裝中的木質纖維來自可再生材質或永續經營的森林，再生紙製成的產品內嵌盒也可回收循環再利用。12月12日開始，Beats Flex 在台蘋果授權通路開始發售Beats 經典黑紅和柚子黃兩色，建議售價為新台幣1,599元。

(科技)