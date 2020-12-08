台中市農業局長蔡精強8日宣布透過「普利共好商城」網路行銷平台。（盧金足攝）

採買台中市農產品，不一定要到傳統通路，台中市農業局長蔡精強8日宣布透過「普利共好商城」網路行銷平台，各農會特色農產品，都在網路建置「台中市優質農產專區」，民眾輕鬆在網路上瀏覽就能購買農產，還可以指定送到要送禮的親友家中。

防疫期間不必奔波，送禮送到心坎裡，蔡精 強說，台中市約有兩成農產品從網路銷售，未來還漸擴大，以台中市農業面積4萬7000多公頃，產值高達300億，比其他縣市單位產值高，因為台中農民種植的都是高經濟作物。

2021牛年將至，為便利民眾採購年貨，農業局即日起至明年1月31日止，結合台中各地區農漁會推出「2020台中農產網購節-牛轉乾坤好禮季」，透過網路平台「普利共好商城」推出多樣農特產品。

包括豐原柑橘、東勢柿子、新社香菇、台中漁會烏魚鬆等年節禮盒，消費滿額免運，更贈超商咖啡券，線上選購優惠多。

蔡精強表示，疫情催化下宅經濟崛起，生活所需與數位化結合成為新趨勢，「普利共好商城」建置台中優質農產專區，除嚴選象徵大吉大利的豐原柑橘、象徵事事如意的東勢柿子、還有過年過節最常用到的新社香菇及多款農產禮盒，讓消費者不用出門，在家動動手指就可輕鬆購物並享用美食。

今日包括蔡精強、霧峰區農會總幹事黃景建、理事長陳裕承、常務監事曾永濱及各農會代表都到場共襄盛舉。

(中時 )