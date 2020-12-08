國際奧會為了吸引更年輕的族群關心奧運競賽，今天確定將霹靂舞、滑板、運動攀登及衝浪都列入2024巴黎奧運正式競賽項目，這將是霹靂舞史上首次進軍奧運，滑板、運動攀登及衝浪則已經會在延期到2021年舉辦的2020東京奧運登場。

中華民國體育運動舞蹈總會會長劉渼麗表示，2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運就有霹靂舞項目，不過因為目前沒有統一競賽規章、計分標準，還待國際運動舞蹈總會進一步公告，台灣則是從去年開始就有霹靂舞積分賽，今年截至目前為止也辦了6站積分賽，今年度最後一站積分賽將於下周一在大直舉辦。

嘉義市體育會街舞委員會副主委田晉瑜，今天和一起練街舞超過10年的弟弟田家瑜拜會中華民國體育運動舞蹈總會，田晉瑜樂見霹靂舞進軍奧運，認為街舞界要好好珍惜這次機會，目前台灣大約有500人左右鑽研霹靂舞，儘管關於正式競賽還沒有統一的評分標準，但過往的比賽會針對音樂、原創、回應、完整及難度這5個面向來評判優劣，他們也會努力栽培更多年輕好手，期許能在巴黎奧運發光發熱。

田晉瑜補充，霹靂舞是一種風險高的運動，像少林武功、武功及體操借鏡相當多動作，目前他的舞團有8名教練帶著百位學員磨練，不少小朋友實力不錯，未來值得期待。

(中時 )