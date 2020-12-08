長達15天的煙燻期間，新住民歐陽玲麗須不時添加龍眼木與檜木屑，維持燜燒溫度。（移民署南區事務大隊嘉義縣服務站提供／張毓翎嘉義傳真）

湖南臘肉料理成的家鄉菜，吃起來清香不膩的口感。（移民署南區事務大隊嘉義縣服務站提供／張毓翎嘉義傳真）

來自大陸湖南的新住民歐陽玲麗，因懷念爺爺燜燒的臘肉，開始自己嘗試製作，花了一段時間摸索，調整好配方，再以檜木與龍眼木混合煙燻，不少親友一試成主顧，還推薦她對外販售，有新住民姐妹們稱讚是「正宗家鄉味」，還有台灣外省後代形容是「前世的味道」，如今每月訂單逾百件，廣受民眾喜愛，連國內知名半導體企業主廚也來訂購。

從小由爺爺、奶奶帶大的歐陽玲麗，10多年前嫁來台灣，之前因非洲豬瘟禁止攜帶生熟豬肉品入境，讓她好一陣子沒吃到家鄉爺爺手作的臘，無法忘卻家鄉的美味，尋遍台灣各地，還是無法找到家鄉味的臘肉，於是決定乾脆自己來做。

歐陽玲麗剛開始以一般台式臘肉所用的甘蔗及稻殼等煙燻，但出來的味道仍跟家鄉不太一樣，且台灣與湖南氣候不同，初期還常做到發霉壞掉，花了一段時間，才確定製程與配方，後來爺爺來台探親時，還特地請他品嘗並指導，

歐陽玲麗表示，一開始只分給親友吃，沒想到一傳十、十傳百，大家都找她訂購，原本在屋外使用的簡易燻烤設備，已不足應付日益成長的訂單，為換成專門的烤箱，申請「新女力創業加速器計畫」，獲得首獎20萬元補助。

歐陽玲麗開心地說，新烤箱可處理的豬肉數量是舊的10倍，減輕不少人力負擔。移民署南區事務大隊嘉義縣服務站主任林炳煌說，從新女力創業加速器計畫參賽過程，看到新住民的努力與創意，展現台灣多元的美食特色。

(中時 )