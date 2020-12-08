許多人把中彩劵大獎視為「最高機密」，深怕別人知道，但北愛爾蘭一名54歲婦女法蘭絲(Frances Connolly)，中樂透贏得1.15億英鎊（約台幣43億元）大獎後，反而大方拿出一半獎金6000萬英鎊（約台幣22億元），分給50名親朋好友，難得可貴的是，她與丈夫並未揮霍這筆獎金，仍只開著二手車。

來自唐郡(County Down)莫伊拉(Moira)的法蘭絲，2019年1月成為歐洲百萬(EuroMillions)樂透得主，幸運贏得1.15億英鎊獎金，當時與丈夫高興到整晚睡不著，接著開始列出50名親友名單，把這筆獎金分給親友。

綜合媒體報導，法蘭絲開心對媒體表示，中樂透大獎2年來，獎金差不多已經捐出一半，換來的價值卻是「愛」，因為分到獎金的親友，也把一半的錢捐出去，讓她開心說：「這種感覺就像是天天中樂透」。

法蘭絲捐給50名親友的名單除了自己的女兒，還有5個兄弟姐妹與丈夫的3個姊妹，她也幫所有的姪子、姪女買房，還捐錢幫助175個需要幫助的弱勢家庭；年初全球爆發新冠肺炎疫情，法蘭絲也捐錢給當地醫院購買醫療器材，另購買30台電腦、20台筆電與網路設備給需要的人。

「比起買名貴珠寶，改變別人的生活讓我得到更多快樂，我只想買1棟普通公寓和1輛二手車，房仲本來給我推薦城堡，但我一點都不想要，只想要一個舒適的家」法蘭絲還說：「擁有數億的快感非常短暫，所以我急著想把錢分享出去，繼續行善助人」。

(中時新聞網)