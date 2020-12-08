今年社區規畫師執行計畫有25個社區參加，徵選18個社區進行環境改造，其中苗栗縣生產力發展協進會以「古厝修復」為主題，經評比獲選為特優社區。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動社區規畫師執行計畫，凝聚社區共識形塑在地風貌，其中頭屋鄉明德社區發展協會打造蜜蜂教育意象館，展售蜂蜜產品並展現養蜂故事。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府在營建署指導下，自2009年起推動「苗栗縣社區規畫師駐地輔導計畫」，累計218個社區環境改造，鼓勵社區綠美化閒置空間，凝聚居民共識投入情感、認同家鄉，今年以「樂居苗栗、幸福山城」為主題，並進行訪視評比，由苗栗縣生產力發展協進會獲得特優，將古厝打造無障礙友善空間，變身孩子樂園與銀髮族天堂。

苗栗縣長徐耀昌等人8日發表社區規畫成果，頒獎表揚績優社區。徐耀昌表示，今年社區規畫師駐地輔導計畫經過25個社區激烈競爭，徵選18個社區進行環境改造，最後由社區規畫師推動委員與社區工作小組經過實地訪視評選，苗栗縣生產力發展協進會獲選特優社區；通霄鎮新埔社區、苗栗縣樂活通霄休閒農業發展協會、公館鄉石墻社區則獲評優等社區。

苗栗縣生產力發展協進會理事長廖景慧表示，2019年成立社區關懷據點，並在縣府輔導計畫下修復古厝，而頭份蘆竹湳開庄古厝的建築工法有土埆牆、編竹夾泥牆、磚牆，見證台灣傳統建築的演化，延續古老建築工法，更將關懷據點打造「孩子的樂園，銀髮族的天堂」，讓長輩在安全且懷舊的環境下活動。

縣府水利處長楊明鐃指出，明年將持續向中央爭取經費，藉社區特色結合環境改善及友善空間發展，引領居民互相支援，發揮最大潛能，建構宜居的理想幸福城市。

(中時 )