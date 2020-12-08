獨／中天換照遭駁11日關台 熊海靈痛心：這年要怎麼過？

中天新聞台遭國家通訊傳播委員會(NCC)決議不予換照，本月(11日)將關台。資深女星熊海靈接受《中時新聞網》獨家專訪，悲痛表示「電視台員工要如何過年?」

熊海靈為全體中天新聞台員工打氣。(照片/游定剛 拍攝)

掰了52台！中天新聞台假處分遭駁回，(11日)關台將成定局。熊海靈表示，民進黨當初談及、追求民主、言論自由，爭取大位所講得天花亂墜，當權力到手時，卻忘記初衷。熊憶起學生時期，對於政治懵懂無知，民進黨追求的就是言論自由，後來就是讓黨政軍退出媒體、校園，直指民進黨換位、換腦袋欺騙人民，更痛批NCC(國家通訊傳播委員會)淪為代打棋子。

熊海靈當起直播主，捍衛言論自由。(照片/游定剛 拍攝)

中天關台倒數，全體475名職員生計大受影響，面對未來員工也相當茫然。而歲末年終將至，熊海靈非常不捨與難過表示，這麼多員工我都不認識，今天執政黨應照顧、體恤人民生活，讓台灣經濟起飛，熊感嘆，這些人該怎麼辦?過年要到了，他們有小孩、父母要養，叫他們喝西北風嗎?這樣做(關台)成一言堂，以後大家看電視，都只聽為你們講話的，沒有公正電視台，唯一的52台也被拿走了。

中天關台假處分案遭駁回。(照片/〈中時新聞網〉資料照)

(中時新聞網)