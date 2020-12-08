特力（2908）集團受惠歐美拉貨力道強勁，11月合併營收達31.8億元，較之去年同期大幅成長20.0％，創近年單月新高。其中貿易事業更是年增長46.7％，台灣零售相對因開新店亦有近4％成長，累計前11月合併營收已達374.38億元、優同業表現年增8.07％，法人估12月仍是出貨旺季，有望突破400億元大關。

特力貿易事業體11月營收為16.9億元，受惠歐美零售商拉貨力道強勁，較去年同期成長46.7％。累計貿易事業1-11月營收為209億，較去年同期成長18.1％，單月及累計營收持續呈現雙位數成長，出貨動能表現依舊暢旺，銷售成長動能可望持續維持穩健成長。

台灣零售事業體11月營收為14億元，較去同期增加3.9％，累計1-11月營收為150.2億元，較去年同期成長2.7％。台灣零售通路除了持續強化自身商品差異化外，亦整合旗下各大通路，提供更多元的服務品項，已持續8個月的營收正成長，預計在年底及農曆年節前，台灣零售事業體可望持續銷售力道與成長曲線。

(工商 )