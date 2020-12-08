宏碁（2353）持續受惠宅經濟及宅娛樂需求，11月合併營收再登高、月增逾12.5％來到287.19億元，較去年同期增長四成以上，並為2014年以來的同期新高。

累計宏碁今年前十一個月合併營收2,487.21億元，年增17.9％，續站2015年以來的同期高點。

宏碁表示，11月在筆電、顯示器及電競（含電競筆電、電競桌機、電競顯示器）等三大產品線，營收分別有68％、34.9％及52.4％的年增幅，成為拉抬宏碁在第四季營收持穩增長的動能。不過，增長最大的仍是Chromebook產品線，單月營收再以逾135％的倍增年成長幅度向上。

另一方面，宏碁旗下的新事業動能亦持續發酵，其中，智聯服務（6751）即將於12月25日正式上櫃，而展碁國際（6776）日前也甫通過證交所上市審議會。

宏碁並在疫情期間、市場需求大幅高於供給之際，透過與與夥伴通力合作下，獲得歐洲地區電子零售商產業組織Euronics International之IT領域年度最佳供應商前三獎項。

(工商 )