國立海洋科技博物館與國立海洋大學、八斗子產業觀光促進會合作，規畫「薯榔海水染培訓工作坊」，8日舉行成果展。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

薯榔中含單寧酸及膠質，染色後能加強纖維韌性，增加魚網壽命。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

為推廣海洋漁村文化，國立海洋科技博物館與國立海洋大學、八斗子產業觀光促進會合作，規畫「薯榔海水染培訓工作坊」，培育30名種子教師，透過海水染布讓更多人看見八斗子漁村，8日舉行成果展，展出染藝服飾、絲巾、袋包等創作。

八斗子促進會指出，八斗子早期是一座孤島，1770年杜氏五兄弟唐山渡海定居後，靠漁網捕魚維生，早期魚網是棉麻編製成，先民利用薯榔染劑染在魚網上，因薯榔中含單寧酸及膠質，能增強纖維韌性、增加魚網壽命，並防止海水腐蝕其纖維。

海大表示，近年來，純天然紡織品染劑受到重視，織染藝術也受到關注，8月與八斗子促進會合作，規畫薯榔海水染-種子教師培訓工作坊，並與海科館共同舉辦成果展，透過海水染布作品讓更多人看見八斗子漁村。

海科館說，這次展覽在海科館教育中心展示門廳開展，周邊有八斗子漁港、長潭漁港，具豐富、多元海洋漁村文化，不僅能了解先民智慧，也能透過種子教師培訓，帶動地方產業發展，讓更多人認識早期先民智慧與純天然染藝法，賦予織品新生命，展期至18日止，免費入內參觀。

(中時 )