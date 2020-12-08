天文迷請注意，台北市立天文館今天指出，最近不只能觀賞雙子座流星雨及象限儀座流星雨，還有堪稱比日環食更罕見、事隔400年的天象「木星土星超級近合」，將在21日華麗現身。

天文館表示，今年12月到明年1月將有三大天象齊發，除了12月14日及明年1月3日分別有每小時數量都達百顆以上的雙子座流星雨、象限儀座流星雨達到極大期外，還能觀賞到400年來無人得見的「木星土星超級近合」天象。

天文館指出，木星、土星這兩大行星都非常明亮，但平時難得相聚，平均約20年才發生一次「合」，這次兩大行星不僅「合」，還僅相距6.1角分，僅為肉眼大約可分辨的程度，上次兩大行星如此接近已是西元1623年。

天文館表示，雖然1623年當時兩大行星相距比這次更近，僅5.2角分，但當時距離太陽較近，不容易觀賞，所以像這次容易觀賞的「合」已是在1226年間，但當時還沒發現木星衛星，也沒有望遠鏡。

天文館指出，如今可以透過天文望遠鏡見到木星、木星衛星、土星及它們的光環同框；下次要見到這樣超美畫面，要等到2080年3月15日，大約60年後。

天文館屆時將透過望遠鏡及深空攝影機，線上直播壯觀流星雨及罕見的木、土星近合，讓全國民眾不錯過任何一個精彩天象。（編輯：戴光育）1091208

(中央社)