效力歐力士隊的張奕去年在世界12強賽一戰成名，連母隊教練及隊友都對他另眼相看，他自己也坦言原本很期待今年球季，但遇上疫情延後開打，自己又因手肘傷勢陷入低潮，熬過復健後才在季中重返一軍，今年他也設定新目標，希望明年能健康待滿一軍。

張奕今年因手肘傷勢錯過開季，直到8月才重返一軍，留下13場出賽、9場先發，2勝4敗、自責分率4.31的成績，張奕表示自己練習時沒有把休息時間控制好，造成手肘、肩膀負擔疲勞，「當時快開季自己也很著急，但也沒辦法，回報球團無法上場，復健過程中很枯燥乏味，但很多台灣球迷、家人、朋友希望我能回一軍，是我很大的動力來源。」

張奕受傷後長達3、4個月沒有實戰比賽，在二軍待了一個半月後才收到上一軍消息，「被叫上一軍很興奮也很緊張，但今年第一場沒有放很開。」張奕今年首戰對上軟銀5局失3分吞敗，不過下一場先發對上西武獅丟5局無失分，拿下本季首勝。

「去年目標是10勝，但今年球季結束後知道目標有點困難，所以把目標放成從一軍開幕就在先發輪值中，一整年都在一軍，整年球季都健康，這就是明年目標。」張奕在今日返台記者會上這麼說。

歐力士投手張奕舉辦返台記者會，希望明年自己能健康打滿一整季。（鄭任南攝）

張奕一開始都以先發角色出賽，10月底後改以中繼投手為主，其中11月5日對上樂天金鷲被抓到投手犯規，當時代理監督中嶋聰大還到場上抗議，之後張奕被連敲安打失2分，讓樂天贏得該場比賽，「我的先發動作一直是這樣，教練生氣是為何到現在才說，自己不甘心，所以回到家後立刻改過，調整動作讓自己習慣。」

調整動作後隔2天就是張奕今年最後出賽，對上羅德中繼一開始因為改動作有些緊張，所以丟了保送，後來抓到感覺後順利抓到3出局，並在三振過後罕見有了怒吼舉動，「三振想到去年在千葉(12強賽)對韓國的吶喊。」

張奕提到自己今年在各方面都有提升，不過日職很多球隊都會抓投手壞習慣，調整投球動作後也會被各隊研究，目前動作已經固定了，不過都還是一個人練習沒有實戰過，因此春訓會好好準備，為了新球季備戰。

(中時 )