農曆10月22日是青山王祭典，是艋舺最具特色的節慶大拜拜，活動為期4天，而6日是廟會繞境最後一天，當天晚上迎神隊伍經過萬華車站的飯店前面時，發現飯店房裡有一對男女，直接打開窗簾，玻璃前面激烈啪啪，被許多信徒目擊不雅的一幕，影片掀起網友熱議，而警方也調閱飯店入住名單，對比房間位置，搜尋這對男女。

這對男女在飯店裡活春宮，被參加迎神隊伍的信徒直擊過程，艋舺青山王遶境廟會最後一天，祭典活動更加熱鬧，信徒也比前幾天多，幾乎將萬華擠的水洩不通，面對如此擁擠人潮，卻有一對男女不害羞，直接在位於艋舺大道上的飯店房間裡，窗簾也沒拉上，貼在窗戶邊，跪趴姿勢上演激戰戲碼。

男女大辣辣激戰給信徒們看，網路上掀起兩派論戰，有人認為這對男女一點也不尊重神明，至少要將窗簾拉上；另一派則認為，在房間裡做想做的事並不犯法，反而認為遶境活動的噪音、製造環境髒亂、交通堵塞，才是需要開罰以及檢討的地方。

萬華警方表示已經向飯店業者要求入住名單，並透過網友拍攝的影片，對比樓層、房間位置，循線找到當晚入住男女，不過對於在私人空間做自己想做的事，是否觸法有待商確，且飯店也不一定願意提供名單，只是該男女被民眾檢舉，警方勢必有後續處理動作。

(中時新聞網)