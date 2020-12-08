新冠肺炎疫情將屆滿一年，又適逢年底尾牙、跨年的挑戰，行政院蘇貞昌今天晚間6點多一結束在立法院的施政質詢之後，立刻馬不停蹄，臨時視察中央流行疫情指揮中心，各大部會首長幾乎都列席。不過全程只停留不到15分鐘就快閃離開，面對媒體訪問僅說謝謝。

據了解，蘇揆此行意在慰問防疫人員，也了解針對接下來的尾牙、跨年，以及上路不久的秋冬防疫專案。

蘇貞昌是在衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中迎接下，約莫6點多一結束立法院質詢就步入位於疾管署內的指揮中心，而包括交通部長林佳龍、農委會主委陳吉仲、外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通以及經濟部長王美花等各大部會首長都早一步先到了指揮中心等待院長。

蘇貞昌進入指揮中心面對守候的媒體，不發一語，便快步上樓，據了解，他是表達對防疫人員過去一年來的勉勵與感謝，針對接下來的防疫措施及作為，指示各部會進行討論。不過原定要討論50分鐘，沒想到，最後只停留約15分鐘後就快閃離開。

(中時 )