新北市三峽區有不少原墾林農，但因國民政府來台後陸續將土地納入國有林地，許多墾農因資訊不流通，未及時補辦清理計畫，導致農地、住家變成違法開墾。行政院農委會林務局近年為保障墾農權利，放寬申請土地租約條件，提出新的國有林地濫墾地續辦清理作業要點，而立委吳琪銘今邀集林務局新竹林區管理處舉行座談會，向民眾說明申辦、作業流程。

吳琪銘表示，三峽區有許多原墾林農，早在國民政府來台前就存在，自1969年辦理林地清理以來，有許多墾農因山區資訊不發達、不熟悉行政流程，來不及補辦計畫申請，導致農地、工寮、住家變成違法用地，面臨拆除危機，經墾農反應下，多次爭取尋找解決方案，希望給他們一個保障。

林務局新竹林區管理處長夏榮生表示，農委會已在11月中提出新「國有林地濫墾地續辦清理作業要點」，放寬申請人資格，過去申請人要提出墾農資料，但因歷史變遷判定困難，目前已更改為合法繼承人、現地耕作者、持有相關證明者都可以納入補辦；另外，新的續辦清理作業也會依據1976到1982年間拍攝的台灣「第一版航照圖」來認定使用，只要可辨識照片中的耕作、居住要件也可納入補辦。

夏榮生補充，中央2018年放寬「國有林出租造林地工寮興建注意事項」，早期工寮面積15坪限制，放寬至35坪，但針對建材方面也有新規定，將採自然性材料施設，基本上會以國土保安做調整，除了顧及全民共同利益外，也會兼顧墾農生活現況，對相關政策做處理。

(中時 )