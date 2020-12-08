臺北高等行政法院對於黨產會與婦聯會間有關附隨組織及財產處理案件，黨產會聲請法官迴避一事裁定駁回，婦聯會今（12／8）日收到裁定書，對行政法院的決定表示感佩。

臺北高等行政法院表示，以執行職務有偏頗之虞聲請法官迴避，應就具體事實作客觀認定，不能僅憑主觀之推測。黨產會為國家機關之一環，擁有龐大之行政權，本件聲請案僅憑承審法官曾裁定停止訴訟程序，並聲請司法院大法官作成憲法解釋，而主張承審法官對系爭法律合法判斷上已難期客觀公正超然云云，顯非公允。

北高行指出，法官本諸憲法守護者之角色及法律違憲之確信，得於個案訴訟繫屬中聲請大法官解釋，承審法官於理由書中率先公開法律適用之心證，乃基於現行法官聲請釋憲制度之特性所使然，並非恣意為之。若因此即推定承審法官已有預斷，豈非大開聲請法官迴避之門？其結果不僅有違賦予法官聲請釋憲權限之目的，更將令當事人得任意選擇承審法官。

婦聯會表示，司法是保護人民的最後防線，當政府以公權力對人民及其財產加以逼迫和奪取時，司法能堅持憲法的獨立審判原則以及法律的正當程序，是現代法治國的重要指標。婦聯會對臺北高等行政法院的裁定表示感佩。

(中時 )