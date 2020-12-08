來自新疆哈薩克族的大陸女星熱依扎，剛出道就以宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演寧嬪闖出知名度，加上熱依扎外形神似港星張柏芝，而讓她有「小張柏芝」的稱號，不過熱依扎日前卻無預警曬抱嬰兒照，宣布自己升格當媽咪，而熱依扎今（8日）則曝光懷孕的大肚照，美到根本不像孕婦。

34歲熱依扎以一雙大眼睛和異域顏值，和迪麗熱巴、古力娜扎、佟麗婭被封為「新疆四美」，不過貴為女神的熱依扎近日則悄悄進入人生下個階段，她日前曬出抱嬰兒照，感性寫下：「我是你的翅膀，你是我的藥，我永不倒下，你努力成長」，報喜自己升格當媽咪。

熱依扎曝光孕肚照，她一張高顏值超吸睛。（圖／取材自熱依扎微博）

熱依扎跳過認戀、結婚，無預警直接宣布當媽，喜訊震驚各界，而熱依扎稍早則曝光自己懷孕的大肚照，感性寫下：「來一個倒敘，謝謝大家的祝福」，只見熱依扎肚子明顯凸起，雖然身形稍微發福，不過熱依扎一張高顏值的臉蛋依舊精緻。

熱依扎孕肚照依舊是美女一枚，美到根本不像孕婦，網友看了也紛紛留言狂讚：「好美啊姐姐」、「懷孕都這麼好看？」、「當時肯定很辛苦，手指有水腫」、「為什麼妳們懷孕都不胖臉的」。

(中時新聞網)