近日傳出仲介委託的醫管公司可能成為防疫破口，醫管公司的工作就是「接機、帶到指定醫院做健康檢查，然後檢查後送到仲介或雇主的地方交工」，因而，台灣醫務管理學會嚴正聲明，本次之移工事件完全與本學會無關，也無關乎長期在非營利醫療機構服務的醫務管理專業人員。

醫管學會指出，台灣醫院在疫情期間，成立疫情戰情指揮中心，配合政府政策進行疫情管控，包括參與服務降載計畫及持續營運計畫之規劃與管控、防疫物資調配、協助運作防疫體系流程動線規劃、清潔與通風監督管理及醫事人員調配協調等，充份發揮醫院團隊合作之精神，無論是SARS或COVID-19，醫管人員的重要性及醫管專業能力備受肯定。

醫管學會說，台灣的醫管專業在國際組織備受肯定與重視，在全球醫管核心技能大會中，台灣為亞洲地區唯一出席的國家代表，因此，醫管學會推動醫管師立法，除了正視醫管專業外，也呼應衛福部2012年來的「醫管專業輸出」政策，並與國際接軌。

醫管學會提及，醫管是防疫缺口的重要守門人，但台灣因缺乏醫管師專業立法，才會出現此嚴重缺口，希望有前車之鑑進行制度化管理，並籲請國家社會重視醫管師立法，早日通過，為全國醫院的醫療品質加一道防護牆，讓全球公認的醫管專業在台灣也有一席之地，共同守護台灣在國際之良好聲譽及全國百姓生命健康。

(中時 )