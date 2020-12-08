國民黨今晚在臉書粉專砲轟蘇貞昌內閣「做事沒半步，搶錢跑第一！」直指「行政院國際經貿策略小組」自105年底前院長林全曾召開會議，就停擺至今達四年，外交部卻連續3年每年編1500萬元推動加入CPTPP，且一事無成，無法加入RCEP就推諉是不重要的協定，因此「凍結明年外交部1500萬元推動CPTPP的預算，剛好而已。」

國民黨指出，今天黨主席江啟臣質詢揭發，「行政院國際經貿策略小組」在行政院官網無法查到關於該小組的任何資訊，僅能在網路上搜尋到105年10月25日由林全院長召開之會議新聞稿一篇，策略會議停擺至今，卻每年編列預算，推動加入CPTPP或RCEP。

國民黨說，策略會議停擺，預算卻是年年編列，外交部自108年至110年，連續三年編列1500萬元推動加入CPTPP，無法加入RCEP就推諉是不重要的協定。請問蔡政府，過去四年，花了這麼多民脂民膏，是在帶領台灣參加一個不重要的國際協定嗎？

國民黨強調，CPTPP推動仍沒進展，現在正值立法院預算審議期間，民進黨又編列1500萬要在立法院闖關，加入CPTPP不是一個部會的工作，需要行政院整合部會意見，召開跨部會策略擬定，會議不開，沒有策略都沒有就意圖在立法院闖關拿預算？凍結預算，剛好而已。

黨務人士指出，江啟臣辦公室曾向行政院「國際經貿策略小組」索資開會資料，政院卻拒不提供，令人強烈懷疑該小組已停擺四年，因怕如同食安會報停擺年餘被抓包，才不敢提供。

(中時 )