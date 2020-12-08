受惠塑化行情價量齊揚拉抬，台聚集團11月營收全面展現2位數月增躍進。其中，亞聚（1308）因PE、EVA強漲烘托，11月營收5.77億元，月增25.7％，表現最佳；台達化（1309）則在ABS、PS活絡助力下，11月營收16.23億元，月增14.3％，年成長10.84％。

此外，台聚（1304）11月營收51.34億元，月增11.08％，年成長12.83％；PVC廠華夏（1305） 11月營收15.25億元，月增10.02％，年成長24.07％。

分析師表示，中國大陸11月製造業採購經理人指數（PMI）為52.1連續9個月位於景氣榮枯線50以上，並創近3年新高。同時，美國供應管理協會（ISM）及IH Markit公布的11月美國及歐元區PM都在50以上的擴張區；日本的數據也比10月上升，顯見廠商普遍看好未來6個月製造業景氣。

因韓國LG輕裂廠11/5意外事故停車，預估明年1月中後才會恢復開車，每月減少10萬噸乙烯及5萬噸丙烯產量，加上第1季亞洲有8座輕油裂解廠歲修合計年產能596萬噸，影響乙烯供應減少24萬噸，預期第1季亞洲乙、丙烯及其下游衍生物市場供應仍偏緊。

此外，SM下游包括ABNS、PS。ABS應用3C外殼、汽機車、板件管件、文具玩具；PS用於3C外殼、包裝、線軸、板材、文具玩具，兩者多主用家電和電子電器行業，季節性不太明顯。EPS主用泡沫包裝和板材領域，有較明顯淡旺季，隨著北方天氣轉冷，11月開工有所下滑。

目前SM在千元上下震盪，大陸華東總庫存僅6.6萬噸，幾乎是歷史新低，且純苯在600美元以上，具成本支撐。影響所及，ABS、PS價格雖受到原料SM價格下跌影響略有下滑盤整，但需求仍然強勁，到農曆年前審慎樂觀。

(工商 )