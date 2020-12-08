民進黨立委高嘉瑜近日上中天節目，質疑NCC委員關台決定是否有獨立行使職權並唱歌，但卻馬上遭到同黨桃園市議員王浩宇批評「笑死人，知道自己在說什麼？」對此，號召罷免王浩宇的國民黨台北市議員羅智強表示，「高嘉瑜唱歌為中天加油，我佩服她的勇氣，她是民進黨內，少數還記得鄭南榕的人」。
原來，高嘉瑜7日在中天政論節目《頭條開講》中表示，政府在關中天台整個溝通以及讓民眾理解的地方，都讓人不能接受，在審查制度上，真正判定是否關台的NCC委員是否有真正獨立行使職權，這都會遭人質疑。並在節目中應主持人邀請，獻唱「隱形的翅膀」，為中天加油打氣。
但卻遭王浩宇在臉書發文批評「嘉瑜妳真的是笑死人，不要以為妳在中天講的內容，綠營支持者看不到」。
對於高嘉瑜遭王浩宇砲轟，羅智強8日在臉書聲援，「高嘉瑜唱歌為中天加油，不以黨派廢言，我佩服她的勇氣，為這件事，我給她一個讚」，羅智強指出，高嘉瑜擔憂NCC的獨立性，強調新聞自由的標準，應該對每一個電視台都一樣，為什麼這樣天經地義的事，到了王浩宇口中，變成「背叛民進黨的核心價值」？他強調，自己願意給高嘉瑜一個讚，因為她是民進黨內，少數還記得鄭南榕的人。
(中時新聞網)
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