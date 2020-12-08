（圖／本報系資料照片）

美國總統當選人拜登日前表態，在美國國內環境獲得強化前，將不會簽署任何新的貿易協議；而台灣政府擬在明年開放萊豬，引起外界質疑「萊豬白吞了」。對此，經濟部長王美花今(8日)表示，將心比心，拜登要優先解決美國國內問題，可以理解。然而此話一出，再度掀起網友不滿，留言砲轟「誰來比台灣的心？」

至於外界稱萊豬可以換到一些協議，王美花強調，「我們（政府）不是這樣講的，對台灣來說，只要符合國際標準且安全的，台灣如果要加入國際組織，勢必要往這方向走。」

針對王美花以「將心比心」回應「萊豬白吃」議題，不少網友都在批踢踢留言抨擊，「難道我們沒有國內的問題？」「將心比心？國際社會大家都在做慈善事業喔？」「QQ壓寶錯了嘛」、「有對吃毒豬的台灣人將心比心嗎？」「部長您是美國籍是不是，到底在講啥」。

另外，有網友則說，「不爽不要買，就是這麼簡單」，也有人質疑「這背後到底有多龐大的利益啊？」

國民黨立委李德維也相當不滿，憤怒地在臉書寫下，「請王美花明天就去AIT報到！」他直言，七成民意反對萊豬進口，我們的官員可曾「將心比心」替民眾著想？九成業者被迫自救自清，我們的官員又可曾「將心比心」替業者解套？現在卻反而要民眾「將心比心」替美國人著想？這是什麼世道？中華民國官員不優先替中華民國百姓著想，卻替美國人說項！

李德維更狠酸，蘇內閣已經出了陳時中與陳吉仲這兩位「萊豬推銷員」，如今又多了一位「莫忘美國苦人多」王美花，乾脆明天就改去AIT報到上班吧。

(中時新聞網)