韓劇《我的大叔》故事講述兩個背負生活重擔的男女主角，原本過著完全不同的生活，相遇之後，逐漸走進彼此的人生，並且從對方身上獲得治癒。男女主角李善均和李知恩（IU）首次同台合作，IU受訪時，言談間對前輩李善均滿滿的崇拜，反而李善均卻搞笑形容初見IU很受驚，「記得第一天和劇組見面的時候，我還在看導演臉色做事，IU就已經非常專業的投入演技，真的很了不起」。

該劇在韓國播出後，不僅榮獲第55屆百想藝術大獎「電視劇作品獎」，IU也贏得「電視劇最優秀女子演技賞」殊榮肯定。回想起拍攝《我的大叔》期間最困難的部份，IU不假思索吐露：「冬天跑步！」因為當時拍攝期是在寒冷的冬天，在這季節跑步如果沒有事前熱身，大腿很容易抽筋，曾經忍不住向導演喊暫停，道歉喊：「我真的沒辦法跑了！」但為了劇情的安排IU仍敬業完成，她笑稱在跑步時會「催眠」自己，想像「我現在好輕快呀！我在和風一起奔跑啊！」心情也會莫名變得很開心。

此外，李善均也分享演出時，因為戲中人物個性沉悶，一開始還有點討厭自己的角色，也很疑惑「這樣的人有什麼魅力？」直至演出一段時間後，慢慢發現角色的迷人之處，甚至為此還反省自己的生活態度，笑說：「這也是我第一次演完一部戲後，接到身邊許多男性朋友的鼓勵電話，第一次深刻感覺到電視劇的力量，覺得很欣慰。」

對此，IU也讚李善均「神演技」，成功帶著她一下子就投入演出，一次演出結束互相道謝時，IU還起雞皮疙瘩讚嘆：「拍攝某場戲時，我看了前輩的演技之後產生了感情，那種一下子就能夠投入感情的狀態，實在是太神奇，也真的太感謝前輩了。」該劇將在15日晚間10點於八大綜合台播出。

(中時 )