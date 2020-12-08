人民幣最近漲勢兇猛，回顧近半年離岸人民幣從5月7日7.1964的低點反彈至今漲幅約9.6％。這意味與半年前相比，以兌換10萬美元為例可少花6.941萬（人民幣，下同）。但是否一定有必要趁機多換美元？大陸專家也指出，除有海外留學、出差等消費需求外，也需留意人民幣資產在強勁基本面支持下、投資受益有望領先其他市場，換成美元會否有錯失投資大陸機會的可能。

同時，如果出於投資目的想換點美元，必須一併考慮到未來美元進一步貶值風險。中國銀行研究院研究員王有鑫表示，美國大選結果最終確定後，金融市場將回歸基本面定價邏輯，而拜登的當選不會改變美元長期下行趨勢。

另據《中國基金報》引述浙商證券首席經濟學家李超認為，後續人民幣匯率仍有升值空間。如果出現超預期升值的話，可能會來自實體部門集中結匯、美元超預期下行；而超預期貶值則可能來自地緣政治因素，但這些情形出現並引發匯率大幅超調的機率並不高。

(旺報 )