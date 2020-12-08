電子元件代理與解決方案供應商益登（3048）8日公布11月合併營收根據內部自行結算達121.4億元，月增15.19％、年增34.32％，成功締造歷史新猷，累計前11月合併營收為976.4億元，與去年同期成長一成。

益登受惠5G、網通等應用展望正面，以及今年手機旺季往後遞延，旗下代理產品線業績持續暢旺，不但今年前三季稅後盈餘已達4.49億元，賺贏去年全年，營收也維持逐季遞增的格局，11月營收更是自7月以來，再度出現年增、月增「雙率雙增」格局，全年營運達成雙位數成長目標可期。

(工商 )