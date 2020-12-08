戶外休閒傢具大廠基勝-KY（8427）總經理劉怡孝指出，2020年前三季因疫情影響，年後延後復工以及歐美疫情嚴峻，部分訂單交期遞延或遭到取消，導致營業收入較同期衰退2成以上，但越南廠毛利轉佳，明年更比今年好。

劉怡孝在法說指出，原物料價格止穩，加上人民幣貶值影響，毛利率較去年同期至少有二成回升，另外營業費用較同期大幅增加主要是認列上海廠員工資遣費所致，明年整體毛利率推升，有望挹注獲利。

而外界關注的基勝上海廠已於9月停產，也使得第四季營收較去年同同期將呈現大幅度衰退，加上全年獲利情況也可能因提列員工資遣費而導致虧損。劉怡孝表示，與去年底公告一樣，目前上海廠處分流程還在進行中，主要由上海青浦工業園區決定，劉怡孝強調，上海廠結束主要是該工業園區因應政府要全面升級，基勝四十年來都在做傳統的戶外傢具與區政府要求的AI、大數據、雲產業完全搭不上線，只能選擇停產與處分，且集中於五年前即布建的越南河內廠。

上海廠自9月1日起全面停產，並配合當地政府相關勞工法令，分階段逐步縮減人力，員工資遣費用已於第三季認列，金額約為新台幣2.7億元，由於該費用的提列，也將導致2020年可能出現虧損。目前前三季每股稅後虧損1.66元，至於上海廠將配合當地政府工業區進入資產處分階段，目前已有洽談中的對象，持續就整體條件討論中，若有明確結果，將按規定對外公告。

劉怡孝指出，越南廠自2016年起分期興建，2019年全廠損平，今年2020年獲利持續成長為目標，並進行上海廠停產後的產能調整，且因藤編廠效率持續穩定提升，預期2021年產能利用率將有望成長至8成左右。目前越南廠已完成95％全製程能力，在上海廠停產後，前端管件加工將全數移回越南廠製造，預計營業目標持續成長，毛利率也將明顯回升，未來以打造少量多樣的高端產品為主軸的一貫化生產基地，並有望在2021年營業季度開始挹注集團獲利。

(工商 )