首張純網銀營業執照終於核發下來了！金管會銀行局副局長黃光熙8日宣布，8日核發「樂天國際商業銀行」營業執照，該行為首家取得銀行營業執照之純網路銀行。

黃光熙指出，樂天國際商業銀行是日本樂天銀行與國票金控在台合資成立的純網路銀行。該行於2019年8月2日獲金管會許可設立，經過一年準備後，向金管會申請核發營業執照。

金管會於日前完成全部書面及實地之審查作業，於8日核發營業執照。至於另外兩家已獲本會許可設立的純網路銀行，亦刻正積極準備開業相關事宜。

黃光熙指出，純網路銀行開業後，金管會將與中央銀行及中央存款保險公司共同合作，強化純網路銀行之監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。金管會期許純網路銀行本於負責任的創新精神，推展各項業務，並積極促進普惠金融。

金管會2018年宣布開放無實體分行的純網銀申請，2019年7月底核准台灣首批純網銀籌設，三家獲准名單除了樂天國際商銀，還有Line與台北富邦銀行等國內多家銀行合資的連線銀行，以及中華電信與兆豐銀行、新光集團等合作的將來銀行。

(工商 )