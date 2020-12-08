佐登-KY（4190）在雙11購物節線上線下業績同步報捷，加上兩岸醫美連袂帶動生活美容及保養品銷售，11月自結合併營收3億元，再創今年新高峰，較上月成長20％，比去年同期成長10％。

台灣佐登微爾醫美集團在員林、台中、桃園、高雄陸續開幕後，生活美容與醫學美容積極互導會員，一站式服務體驗一砲而紅，加上醫美術前、術後保養品熱銷，「雙美金三角」策略奏效帶動業績加乘跳升；兩岸醫美策略合作貢獻占11月總營收11％，較上個月成長65％。

大陸市場回溫，醫美持續以巡迴輕醫美講座及行動醫療廣納新會員，並結合年終大禮包課程銷售，加速營收成長；而自九月底推出全通路「美麗教練」生活美容SPA體驗行銷活動，結合線上商城及實體門市，號召300名護膚美妝KOL親身體驗推薦，成功吸睛導入新會員逾3,000人，緊接雙12檔期，預估將為集團導客及銷售增添動能。

佐敦登表示，歲末年終，愛美民眾「整修門面」迎接新年到，佐登以醫學專業穩扎「美的生態圈」整合產業鏈及專業諮詢，落實讓美麗變得輕鬆容易的宗旨，喜迎先蹲後跳的豐收。

(工商 )