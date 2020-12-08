單身的人總是怨嘆桃花怎麼還不來，但也不是桃花旺就是好消息，因為也有分正桃花跟爛桃花。知名命理專家艾菲爾老師今（8）日就在臉書分享一個小占卜，讓你知道自己今生的好桃花會在什麼時候出現！

【問題：你到博物館參觀，看到四幅情侶壁畫，你最喜歡哪一幅？】

用直覺選出心中的壁畫。(圖/塔羅牌老師艾菲爾授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

A丶蝴蝶情侶

B丶繁花情侶

C丶演奏情侶

D丶粉紅情侶

答案A、蝴蝶情侶

選中這張牌的女孩，你與真命天子相遇的時間會落在10歲丶15歲丶20歲丶25歲丶30歲。

從小時候的puppy love至長大後的相遇，彷彿是早已計畫好一般，有一種遇見叫做一見鍾情，悄悄地丶在你沒有任何防備的時候出現，一個動作丶一抹微笑丶一句話語，都能緊緊扣住你的心，不過你卻不一定能在第一時間察覺，需要到某一個時間點，回過頭來才發現，原來你早已愛上眼前的這個人，而他正巧也愛著你，天底下最幸運的事，莫過於此。

愛情萌芽期充滿了不確定感，適合天然的海藍寶水晶，堅定信心丶散髮自信美。

答案B丶繁花情侶

選中這張牌的女孩，你的正緣桃花會出現在13歲丶17歲丶22歲丶27歲丶31歲。

偶然在某一段感情中受傷，正所謂塞翁失馬，焉知非福，當你仍沈浸在療傷狀態中，偶然遇見眼前這名男子，他所給予的愛丶關懷與呵護，慢慢使你打開早已深鎖的心房，也願意再次投入愛，這時才發現，原來自己也能在愛人面前做真正的自己丶表現得如此自然，印證了歌手梁靜茹《分手快樂》中所唱「揮別錯的才能和對的相逢」，下一次的相遇，代表著也是命定出現的時刻。

若渣男跡象顯而易見，但卻被愛衝昏頭，適合配戴天然的黑鈦晶，主財丶靈感丶擋煞丶除爛桃花。

答案C丶演奏情侶

選中這張牌的女孩，你遇見真愛的時間點會落在14歲丶23歲丶26歲丶29歲丶32歲。

你和他的相遇，有如喝水般地自然，又像是一見如故一般，自然而然地愛上彼此，平淡卻深刻丶細水卻長流，你們擁有別人渴望的愛情，不求轟轟烈烈，只求彼此相愛相守度過一生，深諳激情稍縱即逝，唯有平淡中偶爾心動，才能走的靜謐又長久，像是電影《一代宗師》中的經典台詞，「世間所有的相遇，都是久別重逢」，真真切切地驗證在你和他身上。

南漂北漂為生活日夜忙碌的你，可試著配戴天然的白月光旅人之石，守護你的生活丶愛情丶健康丶平安。

答案D丶粉紅情侶

選中這張牌的女孩，你遇上理想情人的時間會落在19歲丶24歲丶33歲丶36歲丶39歲。

長期處於空窗期的你們，對於感情沒有特別的想法，不排斥丶卻也不積極尋找，直到你們遇見彼此，先從朋友的身份開始當起，長期相處下來，彼此給予的安全感越來越強烈，感情也越穩固，漸漸地瞭解對方，也慢慢卸下心防，透過互相理解，讓你們逐漸毫無保留地愛上彼此，走到無法失去對方的地步，這才瞭解，原來日久生情是真的可能發生，得到愛著愛著就永遠的幸運。

事業丶人生若能有貴人扶助，事半功倍丶路亨通。求人緣丶嘴要甜，天然的粉水晶，能為你帶來好緣份丶貴人緣。

(中時新聞網)