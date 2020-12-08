54歲本土劇男星徐亨，當年憑著電視劇《意難忘》中的蔡進炮一角爆紅，還獲得金鐘最佳男配角提名的肯定。然而消失螢光幕許久的他，近日為手遊拍攝廣告，就被發現整個人瘦到快要認不出，與昔日胖嘟嘟的福態模樣差很大，引發網友熱議。

繼半年前為自家餐廳宣傳，徐亨久違現身為手遊拍攝廣告，影片中的他一身西裝打扮，帶著2名小弟來踢館，一舉一動盡顯大哥氣勢，「李董開會啊？不簡單不簡單，今天公司開幕，開始營業難道不招待我一下嗎？」

徐亨近日現身拍攝手遊廣告，瘦到認不出。(取自《王國 Kingdom:戰爭餘燼》YouTube)

只是網友都忍不住被他明顯消瘦的身形吸走目光，紛紛留言討論「徐亨怎麼突然爆瘦又爆老，發生什麼事了？」、「他才54歲，這種瘦法不大正常」、「徐亨大哥怎麼瘦了這麼多，演炮仔聲的時候還很福態呢」、「徐大哥是不是生病了QQ」。

其實徐亨今年11月初，才在臉書透露近況，坦言自己已經很久沒演戲了，也很懷念拍戲的日子，而177公分高的他，更為此努力減肥到70公斤左右，就是為了要好好把握每個重回戲劇舞台的機會，讓自己保持在最佳狀態。

(中時新聞網)