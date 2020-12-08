韓劇《婦仇直播》由「韓國小姐冠軍」金思朗和尹賢旻搭擋主演，該劇主打觀眾百看不厭的狗血復仇戲碼，首集開播就下足猛藥，金思朗飾演原本是個名利雙收的人氣網紅「姜海拉」，但她私下不僅慘遭知名主持人老公長期家暴，還被老公設局捲入不倫醜聞，被搞到身敗名裂的她「加倍奉還」，透過網路直播公開老公和小三的「性愛LIVE秀」。

金思朗在劇中看似過著光鮮亮麗、人生勝利組的生活，卻是長期被老公家暴的受害者，就連懷有身孕時，老公也毫不留情痛下毒手，導致她當場下體濺血，腹中胎兒最終流產，讓她傷心欲絕。更可惡的是，老公為了與權貴小三名正言順交往，更設下「仙人跳」圈套，營造金思朗醉酒後與小鮮肉發生一夜情的假象，並遞上離婚協議書，於是她展開大老婆反擊，公布證據反控老公外遇又家暴。

由於復仇老公成功，因緣際會下，金思朗聯手尹賢旻飾演的王牌律師「車敏俊」、尹素怡飾演的徵信老手「具恩惠」成立了「復仇所」，通過直播將那些試圖用金錢和權力隱藏犯罪行為的人公諸於世，來一場「直播審判秀」，讓網友們做評判，替受害者的委屈伸張正義。

最新劇情，金思朗化身正義女英雄，勇敢闖入集團總裁辦公室的「變態暗房」，試圖揭發多名女秘書性侵受害的內幕，但變態總裁卻在此時回辦公室，金思朗當場被痛毆、還被鐵鍊勒脖在地板拖行，幸好她及時按下手機網路直播，讓變態總裁性虐惡行全都曝光，金思朗才死裡逃生。

此外，金思朗也派人潛伏進討債集團內部，尋找「活體器官拍賣」證據，她同樣在調查過程中被蓋布袋綁架，差一點就淪成為活摘器官的犧牲者，再度透過「直播審判秀」公開恐怖內幕、並逃過一劫，大灑狗血又痛快復仇的劇情看得觀眾直呼過癮。該劇每週日、一在friDay影音同步韓國跟播。

(中時 )