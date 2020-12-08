全球離岸風電領導廠商沃旭能源於8日出席交通部109年度招商大會，獲頒投資貢獻表揚獎。沃旭能源於2019年5月做出最終投資決定、啟動大彰化東南及西南第一階段離岸風場至今已經超過40億元在台中港相關建設，包括在台中港北方碼頭建造大彰化離岸風場運維中心，升級36及37號碼頭及後線土地建設，與本地船舶簽署多項重要合約，並打造首艘台灣籍運維作業船（Service operation vessel）。

交通部投資貢獻表揚獎旨在表揚於108年11月至109年10月間，在台投資促進地方及國家經濟發展之企業。沃旭是唯一獲得肯定之離岸風電能源企業。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源致力在台灣發展離岸風電，協助實現能源轉型的願景。大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場，將是彰化外海首次建造的大規模遠岸離岸風場，台中港不僅將是離岸風場重件儲放及運送中心，也將在長達25-30年風場生命週期扮演重要角色。

沃旭強調，接下來沃旭已經啟動旭風一號、二號、三號離岸風電計畫環境影響評估作業，我們正等待政府公布下一階段的競標規範，台灣需要2021年舉辦區塊開發首輪競標以維持離岸風電以及本地供應商的發展動能，以及在亞太地區離岸風電的領先地位。沃旭將以旭風一號、二號、三號離岸風電計畫和已取得環評670MW大彰化東北離岸風場積極參與區塊開發競標。沃旭希望透過在彰化外海建造及運維世界級的離岸風場，繼續促進中台灣的產業發展，並為地方經濟帶來長期商機，創造政府、企業、民眾三方多贏的永續家園。

(工商 )